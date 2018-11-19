Путин прибыл в Стамбул на церемонию завершения строительства участка «Турецкого потока»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул, где по видеомосту примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

Мероприятие также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позже главы государств проведут двусторонние переговоры, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика.

После рабочей программы в Стамбуле российский лидер приедет в Сочи, где проведет ряд совещаний по вопросам военного строительства, развития вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

«Турецкий поток» - проект экспортного газопровода из России в Турцию. Первая часть будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки запланированы на конец 2019 года.