Британский профессор объяснил свои слова о «пропагандистском» мультсериале «Маша и Медведь»

Профессор Энтони Глис из Букингемского университета, увидевший в мультсериале «Маша и Медведь» «пропаганду Кремля» и «орудие мягкой силы России», прокомментировал «Звезде» свое высказывание.

«Я придерживаюсь своего комментария, высказанного в The Times», - заявил он.

При этом Глис не стал давать «Звезде» интервью. Свой отказ он объяснил «неприязнью к любым государственным средствам массовой информации».

Ранее Глис в интервью изданию The Times высказал мнение, что у главной героини мультсериала Маши «напористый, неприятный характер», а ведет она себя решительно - «по-путински». При этом профессор считает, что образ Медведя слишком положительный, а это может поменять отношение Запада к России в лучшую сторону. В одной из серий Маша в фуражке советского пограничника гоняет зайца по огороду. Это, по словам эксперта, символизирует «защиту российских границ».