Опубликованы кадры масштабного пожара на складе туалетной бумаги в Волгограде
Возгорание произошло в складском помещении на проезде Дорожников около 12 часов по местному времени.
Фото: 34.mchs.gov.ru
Видео: Kirill Lazarev, Вконтакте
В Волгограде горит склад с туалетной бумагой. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.
Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание произошло в складском помещении на проезде Дорожников около 12 часов по местному времени.
На месте работают три пожарных расчета. Погибших и пострадавших нет.