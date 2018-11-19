Опубликованы кадры масштабного пожара на складе туалетной бумаги в Волгограде

В Волгограде горит склад с туалетной бумагой. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание произошло в складском помещении на проезде Дорожников около 12 часов по местному времени.

На месте работают три пожарных расчета. Погибших и пострадавших нет.