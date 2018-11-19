Стала известна дата прощания с певцом Евгением Осиным, который скончался в минувшую субботу на 55-м году жизни. Похороны состоятся 20 ноября. Об этом в своем Instagram сообщил продюсер музыканта Андрей Разин.

«Прощание с Женей Осиным состоится на Троекуровском кладбище в ритуальном зале примерно в 13:00. Не можем назначить точное время - ждем свидетельство о смерти», - написал Разин.

Певец долгое время страдал от алкогольной зависимости и даже по настоянию друзей был помещен в специализированный реабилитационный центр. Евгений Осин приобрел большую популярность на советской эстраде в конце 1980-1990 годов.

Дебютировал исполнитель в составе группы «Браво», с которой записал несколько песен. Но настоящий успех музыканту принесла сольная карьера. Одна из самых известных песен Осина - «Плачет девочка в автомате».