СМИ сообщили об опасном сближении двух пассажирских самолетов в небе над Москвой

Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета Airbus. Причиной этого послужила ошибка одного из пилотов.

Поздним вечером воскресенья, 18 ноября, опасно сблизились два самолета, один из которых направлялся в столицу России из Калининграда, а второй из столицы - в Санкт-Петербург. Один из пилотов взял курс на снижение, приняв указание диспетчера, адресованное другому самолету, на свой счет. В результате расстояние между лайнерами сократилось до 200 метров.

Как сообщает «Интерфакс», экипаж смог вовремя среагировать, и столкновения удалось благополучно избежать. Официального подтверждения информации нет.