Все страны - члены ЕС проголосовали за Brexit

Все 27 стран, входящих в Евросоюз, поддержали выход Великобритании из ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter Sky News со ссылкой на главного переговорщика по Brexit Мишеля Барнье. Сам Барнье предлагал продлить переходный период для Brexit до 2020 года.

Ранее сообщалось, что государства ЕС согласовали Brexit 14 ноября.

«Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию», - сказала на церемонии подписания Тереза Мэй.

По словам премьер-министра, черновой вариант договора по Brexit значительно приближает страну к тому, о чем мешали простые британцы.