В МИД РФ назвали «ненаучной фантастикой» размещение российских военных баз на Кубе

Министерство обороны России назвали сообщения западных СМИ о якобы возможном появлении российских военных баз на территории Кубы «ненаучной фантастикой». Комментировать публикации в ведомстве, исходя из этого, также отказались.

«Мы ненаучную фантастику не комментируем», - заявили в МИД РФ.

Напомним, ранее в западных СМИ опубликовали тревожные статьи о возможном появлении российских военных баз на территории Кубы; такое потенциальное событие на Западе расценивают не иначе как новый Карибский кризис. Вдвойне потенциальное расширение российского военного влияния в Кубинском регионе заставляет Запад насторожиться, потому что именно на эту территорию в 1962 году СССР планировал ввезти ядерные ракеты.