В Звездном городке проводили экипаж новой экспедиции на МКС

Командир корабля Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и представитель NASA Энн Макклейн должны отправиться на орбиту 3 декабря с космодрома Байконур.

Первоначально планировалось, что этот экипаж полетит на МКС в конце октября, однако старт новой экспедиции был перенесен. Космонавтам предстоит большая научная программа, в том числе и часть работы, которую планировали сделать Алексей Овчинин и Ник Хейг. Олегу Кононенко, например, нужно будет выйти в открытый космос, чтобы осмотреть поврежденный отсек «Союза МС-09». Ну а несколько часов назад к МКС успешно пристыковался грузовой корабль «Прогресс». Весь процесс прошел в автоматическом режиме, контролировал его находящийся на станции российский космонавт Сергей Прокопьев. Экипаж орбитального комплекса получил с Земли 2,5 тонны груза, в том числе топливо, воду, научное оборудование.