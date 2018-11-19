В Польше пассажиры скинулись на ремонт собственного самолета

В Польше пассажиры скинулись за ремонт самолета, на котором должны были полететь. У Boeing 787 авиакомпании LOT обнаружилась проблема с гидронасосом. Запчасть решено было поменять, но вот за ремонт потребовали оплату наличными, которых у авиакомпании не оказалось. Поэтому менеджеры решили проблему оригинально - просто заняли денег у пассажиров. В конце концов, когда вместо уже надоевшей фразы «за проезд передайте» ты услышишь неожиданную интерпретацию «за ремонт возьмите, пожалуйста».

О столь оригинальном решении проблемы сообщило издание Newsweek. Однако в материале не уточняется, каким образом авиакомпания будет эти деньги возвращать.