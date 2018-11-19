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США предложили Украине вернуть Донбасс при помощи блокады

Дмитрий Семенов
13:24 19.11.2018
Для этого Украина сперва будет должна вернуть контроль над границей с Россией.
США предложили Украине вернуть Донбасс при помощи блокады
Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

США предлагают Украине вернуть контроль над Донбассом, установив полную и безграничную блокаду мятежной территории. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, не называя ни имени, ни должности американского советника.

По словам Романенко, американцы предлагают установить полную блокаду Донбасса - ни капли воды, ни ватта электроэнергии. Для этого нужно лишь установление полного контроля над границей.

Романенко подчеркнул, что это создаст ситуацию в Донбассе, неприемлемую для России.  

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