В Совфеде заявили о значимости «Турецкого потока» для Европы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» вопрос значимости на международной арене газопровода «Турецкий поток». По его словам, важность проекта достаточно высока не только для России и Турции, но и для некоторых европейских стран.

«Он ("Турецкий поток" - прим. ред.) имеет колоссальное значение», - заявил Джабаров.

Зампред подчеркнул, что газопровод является примером того, как страны с имеющимися противоречиями не переносят их на сотрудничество в экономической сфере.

«Проект имеет геополитический характер, потому что это не только поставки газа в Турцию, но и создание там мощного хаба, из которого газ пойдет в различные страны Южной Европы», - подытожил Джабаров.

Напомним, в понедельник, 19 ноября, в Турции закончится строительство морского участка газопровода, который протянется на 930 километров по дну Черного моря. На посвященной этому церемонии будет присутствовать лично президент России Владимир Путин.