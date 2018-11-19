Автомат АК-308: точная пристрелка к миллиардным заказам

Россия активно расширяет сотрудничество (и влияние) в различных регионах земного шара. В том числе военное и военно-техническое, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Григорьев.

В соответствии с планом международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации регулярно проводятся совместные военные учения с военнослужащими различных государств мира. Осенью 2018-го наши солдаты участвовали сразу в нескольких международных маневрах.

Сначала - вместе с белорусскими военными. Затем в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство - 2018» спецназовцы из Ивановской воздушно-десантной дивизии «воевали» в учебных боях на территории Киргизии - бок о бок с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Десантники из Ставрополя успешно отработали все поставленные задачи на российско-египетском тактическом учении «Защитники дружбы - 2018» в африканских пустынях, а в высокогорье Исламской Республики Пакистан состоялись совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2018».

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, солдаты российской горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, и военнослужащие подразделений сил специальных операций Пакистана в том числе смогли протестировать приборы наблюдения и разведки, а также провести стрельбы из оружия коллег по совместным маневрам.

Особый интерес наших горных стрелков вызвали штатные средства видеонаблюдения, которыми снабжены спецназовцы Пакистана. В частности, это гибкие камеры и камеры с возможностью передачи видеоконтента на расстояние более 200 метров в онлайн-режиме. А пакистанские солдаты и офицеры остались в полном восторге от российского стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова.

Возможно, скоро Сухопутные войска этой страны получат на вооружение похожие. На недавнем Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2018» в подмосковном парке «Патриот» корреспонденты еженедельника «Звезда» были свидетелями того, как члены пакистанской военной делегации внимательнейшим образом изучали новинку концерна «Калашников» - автомат АК-308 калибра .308 Win (7,62×51 мм). Читать далее…