Матвиенко пришла на встречу с министром здравоохранения в гипсе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 19 ноября, пришла на заседание сенаторов, посвященное национальному проекту «Здравоохранение», в гипсе.

По ее словам, полученная травма ноги - спортивная. Как выразилась спикер, «упал, проснулся - гипс». Она также попросила коллег по Совфеду потерпеть ее в таком состоянии три недели, пока все не вернется в норму.

Обсуждение нацпроекта проходило в присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Матвиенко не преминула пошутить на эту тему, заявив, что «вызвала главного доктора страны» в верхнюю палату парламента. Цитируя «диагноз» Скворцовой, Матвиенко пообещала, что «жить будет» и что все хорошо.