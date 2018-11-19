Матвиенко пришла на встречу с министром здравоохранения в гипсе
Посетив обсуждение оздоровительного нацпроекта с травмой, бывший губернатор Петербурга пошутила, что ей поставила хороший «диагноз» министр здравоохранения РФ.
Фото: Federation Council of Russia, Flickr.com
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 19 ноября, пришла на заседание сенаторов, посвященное национальному проекту «Здравоохранение», в гипсе.
По ее словам, полученная травма ноги - спортивная. Как выразилась спикер, «упал, проснулся - гипс». Она также попросила коллег по Совфеду потерпеть ее в таком состоянии три недели, пока все не вернется в норму.
Обсуждение нацпроекта проходило в присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Матвиенко не преминула пошутить на эту тему, заявив, что «вызвала главного доктора страны» в верхнюю палату парламента. Цитируя «диагноз» Скворцовой, Матвиенко пообещала, что «жить будет» и что все хорошо.