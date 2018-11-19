В Петербурге вандалы закрасили историческую надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»

В Санкт-Петербурге неизвестные испортили историческую надпись на фасаде одного из домов: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Надпись на доме № 14 по Невскому проспекту замазали белой краской.

«Узнали об этом сегодня ранним утром. На месте работают реставраторы. Как долго нам придется ликвидировать последствия этого акта, неясно: имеет значение состав краски», - рассказала журналистам заместитель директора по научной работе Государственного музея городской скульптуры Елена Крылова.

Сотрудники музея уже обратились с заявлением в правоохранительные органы, где пока не располагают подробностями случившегося, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Трафаретные надписи, предупреждающие об опасности артобстрела, появились на многих домах Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Из наносили на солнечные стороны жилых строений, которые лучше просматривались.

Надпись на доме № 14 по Невскому проспекту стала первой восстановленной в 1962 году. После появились еще четыре аналогичные мемориальные надписи.