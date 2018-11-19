По факту смерти Алексея Клешко возбуждено уголовное дело
Ранее сообщалось, что дело вице-спикера Заксобрания Красноярского края было найдено под окнами дома по улице Декабристов.
Фото: krasobr.admkrsk.ru
Смерть чиновника подтвердили в региональном парламенте. Затем расследование приняло иное направление: в квартире погибшего были найдены предсмертные записки.
«По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")», - сообщили представители Следственного комитета РФ.
Впереди у следователей - почерковедческие и иные экспертизы. Расследование продолжается.