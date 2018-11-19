В экспертном совете разъяснили позицию по введению акцизов на колбасу

Член экспертного совета Дарья Халтурина рассказала «Звезде» о причинах решения ввести акцизы на производные продукты из красного мяса. По ее словам, все эти продукты ведут к росту смертности среди любителей колбасы, сосисок, бекона.

Она ссылается на международные исследования, которые выявили четкую корреляцию между развитием злокачественных опухолей и употреблением таких производных мяса.

«Возможно, риск таких заболеваний повышает не само переработанное мясо, а те добавки, которые кладут в эти продукты, например, для сохранения их свежими», - предположила она.

Дарья Халтурина подчеркнула, что европейские страны вводят подобные акцизы, а вырученные деньги перераспределяют для субсидирования более здоровых продуктов, таких как овощи, фрукты и зелень.

Ранее Минздрав одобрил инициативу по установлению акцизов на производные продукты из красного мяса. Данная мера неизбежно приведет к удорожанию сосисок, бекона и колбасы примерно на 30%.