Астахов рассказал о способах борьбы с детской агрессией в школах

Адвокат и бывший детский омбудсмен Павел Астахов рассказал, к кому обращаться родителям, если они обнаружили, что их ребенка обижают в школе.

«Обращаться нужно в первую очередь к компетентным лицам - к директору. Если директор не внимает вашим доводам, то есть вышестоящие инстанции - департамент образования или министерство образования региональное. Если и здесь не помогает, то можно подключить прокуратуру. Если ребенку уже причинен вред - моральный, психологический, материальный, вред здоровью, - родители имеют право подать исковое заявление, при этом школу привлечь как третье лицо, а может быть, и как ответчика», - объяснил Астахов в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По мнению адвоката, бороться с детской агрессией в школе могут специально созданные в учебном заведении комиссии по разрешению споров.

«Это так называемые советы по разрешению споров, или комиссии. Туда, как правило, выбираются дети из числа учеников - определенные лидеры. Выбираются родители, выбираются представители педагогического коллектива. И эти комиссии в состоянии разобрать любой вопрос. Если образовательное учреждение заинтересовано решить этот вопрос, оно всегда найдет способы это сделать», - заключил Астахов.

Вопрос борьбы с травлей детей в школе был поднят вновь после случая, произошедшего в Барнауле. В местном лицее школьники несколько месяцев издевались над 14-летним подростком, пока однажды тот не попал в травмпункт. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Сейчас делом занимается Следственный комитет РФ.