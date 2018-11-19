На Ставрополье возбудили уголовные дела против врачей, торговавших инвалидностью

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело в отношении врачей медико-социальной экспертизы. Их подозревают в получении взяток. Новоалександровским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю были получены записи, на которых медики получают различные суммы от просителей за присвоение различных групп инвалидности. Суммы колебались от 15 до 20 тысяч рублей.

Расследование продолжается.