Пособия по беременности и родам в России рассчитают по-новому

В следующем году женщины, вынашивающие и рожающие детей, смогут рассчитывать на увеличенную сумму пособия. Сейчас оно составляет 282 тысячи рублей, но уже в ближайшее время размер выплаты увеличат до 301 тысячи, сообщает ТАСС.

Для расчета размера новых выплат будут использоваться данные о заработной плате за два прошедших года, но не выше предельной базы. Этот показатель за 2017 и 2018 годы составляет 755 и 815 тысяч рублей соответственно.

Это и позволило увеличить пособие по беременности и родам. Ранее стало известно об увеличении пособия по уходу за ребенком.