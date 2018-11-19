Орбиту МКС изменят из-за солнечной активности

Среднюю высоту орбиты Международной космической станции планируется увеличить с нынешних 405 до 420 километров. Об этом говорится в материалах госкорпорации, на которые ссылается РИА Новости. Такая мера необходима, чтобы компенсировать снижение высоты от грядущей солнечной активности.

Как рассказал руководитель полета российского сегмента МКС космонавт Владимир Соловьев, орбита будет поднята на 15 километров.

Из-за увеличения интенсивности солнечного излучения ионы в ионосфере Земли становятся более активными, а следовательно, и сама ионосфера уплотняется. Это приводит к увеличению силы трения поверхности МКС и торможению станции.