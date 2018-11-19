В Сети появилось видео задержания за рулем нетрезвого тренера ФК «Енисей»

В Сети опубликовано видео, на котором, предположительно, показан нетрезвый тренер футбольного клуба «Енисей» из Красноярска Дмитрий Аленичев. На кадрах происходит процесс его задержания сотрудниками ДПС.

Видео начинается с кадра задней части автомобиля марки Hyundai, на котором, как и сообщалось, передвигался нетрезвый тренер. После кадр сменяется, и на следующем видны уже несколько мужчин, среди которых сотрудники дорожной полиции, которые эмоционально о чем-то спорят, и девушка. Похожий на Аленичева мужчина сначала пытается отойти от правоохранителей, затем, наоборот, подходит почти вплотную; при этом он ожесточенно жестикулирует, явно будучи недовольным своим положением. Ролик опубликован в телеграм-канале K/On/Off

Напомним, как сообщалось ранее, сотрудниками красноярской полиции был задержан главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев. Он находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, при этом он угрожал правоохранителям.