Сотрудники ГИБДД в Красноярском крае потушили пожар снегом

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД забросали пожар снегом. Инцидент произошел в поселке Курагино. Находясь на службе, они заметили сильный дым, идущий из гаража одного из частных домов. Предупредив хозяев, стражи правопорядка вызвали пожарных и с помощью очевидцев стали сами тушить огонь, закидывая его снегом.

К этому моменту пламя распространилось на деревянный забор, разделяющий два соседних участка. До приезда первых пожарных расчетов правоохранители продолжали забрасывать снегом ворота гаража и тлеющий забор, что позволило сбить пламя и предотвратить его дальнейшее распространение.

Позже удалось установить, что возгорание произошло из-за неисправной проводки автомобиля, который хранился в гаражном боксе. Сейчас решается вопрос о награждении полицейских, благодаря действиям которых удалось предоставить трагедию, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.