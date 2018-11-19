Ульяновская прокуратура выявила онлайн-игру на тему терактов в школах

Сотрудники Ульяновской прокуратуры обнаружили онлайн-игру, в которой предлагается совершить виртуальный теракт в школе. В ходе дополнительной проверки выяснилось, что суть игры - «убийство максимального количества учеников и педагогов».

«Данная игра не только противоречит целям и задачам действующего законодательства, но и способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей», - говорится в официальном сообщении прокуратуры по Ульяновской области.

Сейчас ведомство обратилось с иском в суд, в котором требует запретить распространение опасного игрового контента на территории страны. После соответствующего решения необходимые сведения будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Указанную игру добавят в реестр запрещенных сетевых адресов.