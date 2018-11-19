Генпрокуратура допустила отравление Магнитского и соучастников Браудера «диверсионными химвеществами»

В отношении финансиста Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное дело. Ему вменяются создание преступного сообщества и руководство им, наказание за которые предусматриваются по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса РФ.

Помимо этого, финансист и основатель фонда Hermitage Capital будет в ближайшее время объявлен в розыск в соответствии с конвенцией ООН против транснациональной преступности. После задержания Браудер подлежит последующей экстрадиции, также предусмотренной конвенцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Кроме того, следствие рассматривает и версию того, что юрист Сергей Магнитский, находящийся в числе приближенных сообщников Браудера и обеспечивавший его фонду уклонение от уплаты налогов, мог быть отравлен «диверсионными химическими веществами». По данным следствия, «смерти явились насильственными». Как один из возможных вариантов рассматривается наличие в яде соединений алюминия, которые спровоцировали развитие острой печеночной недостаточности и инсценировали естественную смерть. При этом подчеркивается, что сам Браудер был более других заинтересован в смерти Магнитского, потому что хотел «избежать разоблачения».

Напомним, по данным Генпрокуратуры РФ, Уильям Браудер и его партнеры, находясь под патронажем спецслужб США, заработали в России на незаконных схемах более 1,5 миллиарда долларов, из которых 400 тысяч направили в предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Смерть задержанного аудитора фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО стала основанием для разработки и принятия рядом стран «акта Магнитского» - одной из первых санкционных акций в отношении России.