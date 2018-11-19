Загадочные «тоннели», соединяющие Антарктиду и Австралию, обнаружили пользователи Сети

Неестественно прямые линии, связывающие Антарктиду с Австралией, обнаружил автор Youtube-канала Disclose Screen. С помощью Google.Earth он снял слой воды и обнаружил странные постройки.

Пользователи, посмотревшие видео, практически в один голос сказали, что это загадочные тоннели под водой. Кто их построил и для чего, науке неизвестно.

«Я в шоке. Что мы делаем под водой?» - недоумевает пользователь из Австралии.

Кто-то предположил, что, возможно, это следы деятельности некоей ранней цивилизации. Один пользователь обратил внимание, что все они ведут к каким-то необычным строениям, похожим на огромные палатки.

Некоторые линии, как отмечается, дотягиваются даже до Южной Америки.