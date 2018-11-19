В Крыму сотрудник Росатома задержан за попытку дачи взятки

В Крыму задержан глава АО «Научно-производственный комплекс «Дедал». Спецоперацию разработали и провели сотрудники ФСБ. В одном из ресторанов Симферополя высокопоставленный сотрудник Росатома в компании еще двух человек пытался передать 2,5 миллиона рублей представителям спецслужб за их покровительство при заключении госконтрактов.

В частности, обсуждалась установка охранных систем на границе России, сообщили в Крымском управлении ФСБ. Сейчас ведется следствие. Подозреваемым придется выплатить крупный денежный штраф и провести в местах лишения свободы до 15 лет.

Стоит отметить, что бывший руководитель НПК «Дедал» ранее также был задержан за взятку.