Лучшей «рабочей лошадкой» стал автомобиль российского производства
Автолюбители выбрали лучшие транспортные средства в различных категориях.
Фото: lada.ru
Агентство «Автостат» представило рейтинг лучших автомобилей в различных категориях, сообщают «Известия».
Например, лучшей «рабочей лошадкой» признана Lada Largus. Пользователи оценили ее доступность, ремонтопригодность и экономичность.
Самым надежным был признан Land Cruiser Prado. Лучшим семейным автомобилем - новинка рынка Škoda Kodiaq. Ну а Subaru Forester стал олицетворением современного авто.