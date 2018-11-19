Нурмагомедов призвал закрыть все ночные клубы Дагестана после убийства росгвардейца

Российский боец смешанных единоборств чемпион организации UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал закрыть все ночные клубы Дагестана после убийства в одном из них сотрудника Росгвардии.

Спортсмен поддержал инициативу соотечественника, помощника депутата Госдумы Ризвана Курбанова Эльдара Иразиева. В своем профиле в социальной сети он опубликовал видео с призывом закрыть ночной клуб, в котором произошел инцидент, а на его месте открыть детский клуб, чтобы заменить «детским смехом плач матерей».

«Полностью поддерживаю. Вопрос моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?» - написал Нурмагомедов в своем Instagram под перепостом видео Иразиева.

Напомним, причиной обращения Нурмагомедова к дагестанцам стал недавний инцидент в одном из ночных клубов республики. В Махачкале сотрудник Росгвардии во внеслужебное время попытался пресечь групповой конфликт. В ходе разрешения ситуации один из участников ссоры применил огнестрельное оружие. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам погиб.