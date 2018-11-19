На Тенерифе гигантские волны смыли балконы многоквартирного дома: видео

Канарские острова оказались во власти сильнейшего шторма. На Тенерифе ураганный ветер поднял огромные волны, которые буквально смыли балконы многоквартирного жилого дома на побережье. Видео размещено в Facebook.

О силе волн можно судить по тому, что они достигали третьих этажей. Аварийные службы региона эвакуировали сотни человек из трех муниципалитетов, сообщает портал STORMnews.ru. Местные СМИ сообщают об отсутствии серьезно пострадавших. В настоящее время погода налаживается, ветер и волны у побережья стихают.

А на атлантическое побережье США непогода принесла снегопады. Ледяной шторм уже унес жизни восьми человек, еще сотни остались без света. Сейчас непогода углубляется в центр страны. По данным погодных служб, в некоторых штатах ожидаются 30-сантиметровые сугробы.