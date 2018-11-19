В Национальной мясной ассоциации выразили недоумение в связи с инициативой введения акцизов на колбасу

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в разговоре со «Звездой» выразил недоумение тем, что к обсуждению вопроса о возможном введении акцизов на продукты из красного мяса не привлекали экспертов и представителей отрасли. Он объяснил, что такие мясные продуты очень разнообразны и говорить о том, что все они вредны, в корне неверно.

«Есть продукты, которые рекомендованы даже детям. Специальные колбасы и сосиски, которые именно полезны», - объяснил Юшин.

Он уверен, что, если такие меры будут приняты, это негативно повлияет на употребление мясных продуктов.

«В таком случае люди будут больше есть всяких булочек, пышек и варенья, если это полезно для здоровья», - сказал он.

Напомним, Минздрав одобрил предложение экспертного совета при правительстве о введении налога на продукты переработки красного мяса. Такие меры были аргументированы тем, что сосиски, колбаса и бекон содержат канцерогены, высокая концентрация которых в организме приводит к образованию злокачественных опухолей. Если акцизы все-таки установят, то это неизбежно приведет к подорожанию данных продуктов.