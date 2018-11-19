В Нягани ребенок сбросил с эскалатора своего малолетнего брата

В торговом центре в ханты-мансийской Нягани пятилетний ребенок получил травму головы при падении на эскалаторе. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Отец с двумя сыновьями пяти и семи лет посетил ТЦ, и пока он расплачивался на кассе, старший сын подкатил тележку с младшим братом прямо к эскалатору. Начав движение по ступеням, она перевернулась. В итоге инцидента пятилетний ребенок получил травму головы и проходит амбулаторное лечение.

Как сообщают в Следственном комитете России, правоохранители устанавливают причины произошедшего и опрашивают очевидцев и сотрудников ТЦ. Выясняется, как долго дети находились без присмотра отца и должен ли был персонал центра предпринять какие-либо предупреждающие действия.