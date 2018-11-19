«Беда для города» - киевляне оценили работу Кличко на посту мэра

Украинский телеканал NewsOne в прямом эфире провел опрос граждан - как они относятся к успехам работы Виталия Кличко на посту мэра Киева. В опросе приняли участие 7 850 человек, из которых работу Кличко как мэра крайне негативно оценили 95% позвонивших в студию.

«Девяносто пять процентов говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда - это беда для города», - резюмировал ведущий.

Ранее в Киеве пять месяцев не было горячей воды, сам Кличко неоднократно предлагал отменить централизованное отопление, и до сих пор в 15% жилых домов тепло не подается. Тем не менее Кличко намеревается и в 2020 году побороться за пост градоначальника.