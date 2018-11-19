На Украине радикалы штурмуют Михайловский собор

В Киеве радикалы пикетируют Михайловский собор. После неудачной попытки прорваться на его территорию активисты заняли Михайловскую площадь, где, окруженные отрядами полиции, проводят вече. Собравшиеся настроены воинственно, требуют смены власти в стране и призывают созвать «третий Майдан».

По словам протестующих, на акцию неповиновения их собрал неизвестный мужчина, которого за его внешний вид уже прозвали Белой Балаклавой. Он выступает в Сети и неизменно появляется на видео в белом балахоне и черных очках, сообщает «Вести Украина». Ранее стало известно, что мужчина призвал жителей Украины собраться на Михайловской площади Киева и «свергнуть власть Петра Порошенко».

Накануне радикалы уже отметились в столице, сорвав марш трансгендеров, проходивший в центре города. Демонстрантов забросали дымовыми шашками и распылили газ. Пострадали две девушки.

Ранее пикет состоялся под окнами особняка главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.