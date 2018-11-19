Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Западные СМИ испугались «призрачных» российских баз на территории Кубы

Егор Левин
10:16 19.11.2018
Визит кубинского лидера в Москву наводит Запад на мысли о том, что Россия может прибегнуть к помощи Кубы для «наблюдения за деятельностью США».
Западные СМИ испугались «призрачных» российских баз на территории Кубы
Фото: Kohls, imagebroker.com, Globallookpress

В западных СМИ появились тревожные статьи о возможном появлении российских военных баз на территории Кубы. На Западе такое потенциальное событие расценивают не иначе как новый Карибский кризис.

Авторы изданий отмечают, что возможное появление военных баз станет ответом Москвы на угрозы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вдвойне потенциальное расширение российского военного влияния в Кубинском регионе заставляет Запад насторожиться, потому что именно на эту территорию в 1962 году СССР планировал ввезти ядерные ракеты.

Необоснованная истерия вокруг сотрудничества России и Кубы развернулась после визита кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и другими российскими политиками. Как пишет Daily Star со ссылкой на американскую исследовательскую организацию Джеймстаунский фонд, все это наводит на мысли о том, что Россия может прибегнуть к помощи Кубы для «наблюдения за деятельностью США».

Между тем Россия и Куба заключили соглашение об облегчении въездных ограничений между странами с 21 декабря. Срок безвизового режима для россиян увеличится с 30 до 90 дней. А сотрудничество государств на международной арене высоко оценивается обеими сторонами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим кубинским коллегой Леопольдо Синтрой Фриасом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.11.2018, 04:55
В Великобритании признали превосходство нового российского оружия
Дата19.11.2018, 05:00
«Тюльпаны» высокой мощности: российские минометы уничтожают подземные ходы «противника» в ЦВО
Дата17.11.2018, 21:44
Загитова взяла золото в одиночном катании на Гран-при в Москве
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата19.11.2018, 09:30
Проект российского сверхбыстрого вертолета успешно защищен в Минобороны РФ
Дата19.11.2018, 01:00
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы времен ВОВ в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:56 В стране и мире
Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию в этом году
09:33 В стране и мире
В Кремле назвали неудачным заявление польского премьера по «Северному потоку - 2»
08:52 В стране и мире
Тренера красноярского «Енисея» задержали пьяным за рулем
07:16 В стране и мире
Видео
Вооруженный мужчина попытался войти в здание правительства Камчатки
05:35 В стране и мире
Новый облик плацкартных вагонов РЖД показали на фото
События дня
События дня
Умер певец Евгений Осин
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые предупредили о неожиданной опасности употребления воды
Российские ученые доказали существование мифического северного континента
Видео
Земное «НЛО»: танк по эскизам Леонардо да Винчи создали в Белоруссии
Видео
Вратарь сборной Иордании забил гол ударом от своих ворот: видео
Видео
Болид «Формулы-3» на огромной скорости вылетел с трассы на людей
«АвтоВАЗ» объявил о способах купить модели LADA дешевле
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.