Западные СМИ испугались «призрачных» российских баз на территории Кубы

В западных СМИ появились тревожные статьи о возможном появлении российских военных баз на территории Кубы. На Западе такое потенциальное событие расценивают не иначе как новый Карибский кризис.

Авторы изданий отмечают, что возможное появление военных баз станет ответом Москвы на угрозы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вдвойне потенциальное расширение российского военного влияния в Кубинском регионе заставляет Запад насторожиться, потому что именно на эту территорию в 1962 году СССР планировал ввезти ядерные ракеты.

Необоснованная истерия вокруг сотрудничества России и Кубы развернулась после визита кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и другими российскими политиками. Как пишет Daily Star со ссылкой на американскую исследовательскую организацию Джеймстаунский фонд, все это наводит на мысли о том, что Россия может прибегнуть к помощи Кубы для «наблюдения за деятельностью США».

Между тем Россия и Куба заключили соглашение об облегчении въездных ограничений между странами с 21 декабря. Срок безвизового режима для россиян увеличится с 30 до 90 дней. А сотрудничество государств на международной арене высоко оценивается обеими сторонами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим кубинским коллегой Леопольдо Синтрой Фриасом.