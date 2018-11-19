Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию в этом году

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, скорее всего, уже в следующем, 2019 году. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, не существует определенного стандарта, согласно которому послание было бы необходимо проводить до Нового года.

«Оно может состояться и позже. И я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится уже в следующем году», - заявил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в декабре этого года.

Послание к Федеральному собранию - ежегодное обращение президента к парламенту, в котором лидер страны высказывает свое видение стратегических направлений развития государства на ближайшее будущее.