В России увеличится размер пособия по уходу за ребенком

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в России увеличится до 26 тысяч рублей за полный календарный месяц. Нововведение вступит в силу с 1 января 2019 года. На настоящий момент размер пособия составляет 24 тысячи рублей.

Для расчета берется заработная плата лица за два предыдущих года, но не выше предельной базы (755 и 815 тысяч рублей за 2017 и 2018 годы соответственно). Также с 1 января повысится и размер пособия по беременности и родам. Он, в свою очередь, составит 51 919 рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный фонд социального страхования. В ведомстве пояснили, что в случае отсутствия либо небольшого заработка застрахованного лица пособие будет вычисляться исходя из минимального размера оплаты труда, который с 2019 года также увеличится и будет равен 11 280 рублей.

Таким образом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае его исчисления по МРОТ составит 4 512 рублей.

Между тем в Минтруде заявили, что программа выплат пособий по рождению ребенка семьям с невысоким доходом может быть скорректирована. Она действует с начала 2018 года и уже охватила примерно 70 тысяч семей. Однако, как говорят в ведомстве, для достижения каких бы то ни было результатов необходимо, чтобы прошел хотя бы один календарный год.