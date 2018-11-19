В Кремле назвали неудачным заявление польского премьера по «Северному потоку - 2»

Дмитрий Песков назвал заявление премьер-министра Польши по «Северному потоку - 2» неудачным, так как трубопровод нужен Европе.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия после введения в строй трубопровода «Северный поток - 2» якобы может начать наступление на Киев, объяснив это тем, что Украина станет не нужна Москве.

Слова Моравецкого прокомментировали и в Софведе, отметив, что польские власти пытаются продвигать в Европе интересы Соединенных Штатов. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, ранее Соединенные Штаты и Украина договорились о совместной борьбе против «Северного потока - 2».