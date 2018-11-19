В Краснодарском крае подтвердили смерть вице-спикера Заксобрания

Пресс-секретарь председателя Заксобрания Красноярского края Владимир Корецкий подтвердил информацию о смерти вице-спикера регионального парламента. Он заявил, что все подробности можно узнать в местном МВД.

Ранее сообщалось, что в семь утра по местному времени у дома по улице Декабристов было обнаружено тело Алексея Клешко. Смерть, по предварительным данным, наступила от падения из окна.