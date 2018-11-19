Тренера красноярского «Енисея» задержали пьяным за рулем
Бывший футболист отказался от медосвидетельствования, при этом угрожая сотрудникам ДПС.
Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
В Красноярске задержали главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева. Он находился за рулем своего автомобиля в нетрезвом виде.
Как сообщает «360», сотрудники ДПС остановили Hyundai Аленичева. Он отказался от медицинского освидетельствования, при этом угрожая правоохранителям.
Материалы заведенного на бывшего футболиста дела будут направлены в суд для избрания меры наказания. Ему может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей и до 2 лет лишения свободы.