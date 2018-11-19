В Турции завершается строительство морского участка «Турецкого потока» длиной в 930 километров

В понедельник, 19 ноября, в Турции завершится строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Его длина составляет 930 километров и проходит прямо по дну Черного моря.

На посвященной завершению торжественной церемонии будет присутствовать лично президент России Владимир Путин. В ходе своего однодневного визита он также проведет встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой они обсудят развитие отношений двух государств.

Ходом выполнения работ по «Турецкому потоку» удовлетворены обе стороны. Отмечается, что проект обеспечит энергобезопасность не только Турции, но и Европы, так как газопровод ориентирован и на нее. К тому же, Турция – второй по величине экспортный рынок после Германии.