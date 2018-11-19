Ученые предупредили о неожиданной опасности употребления воды

Употребление слишком большого количества воды может быть не менее опасным, чем недостаточное число ежедневно потребляемой жидкости. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета штата Огайо, пишет Business Insider.

В статье указано, что ежесуточное потребление воды, необходимое для здоровья человека, составляет в среднем три литра. Однако здоровые почки перерабатывают за час 80-100 миллилитров. Если человек за то же время выпивает больше воды, то организм начинает накапливать жидкость, клетки набухают, наступает гидрация, известная как «водное опьянение».

В этом случае снижается уровень натрия, что влияет на кровяное давление. Жидкость начинает откладываться в жировых тканях и мышцах. По мнению медиков, это очень опасно и чревато в том числе и летальным исходом.