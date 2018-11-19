Опубликованы кадры с воздуха пожара в ТЦ во Владивостоке

В понедельник, 19 ноября, около часа ночи по местному времени во Владивостоке загорелось здание крупного торгового центра «Бум». Пожар произошел на четвертом этаже в северной части строения.

Как сообщили в Управлении организации пожаротушения МЧС РФ, в течение нескольких часов возгорание было локализовано и ликвидировано. На данный момент проливка конструкции все еще продолжается. На верхних этажах здания образовались завалы, которые также в данный момент разбираются. Пострадавших или погибших в результате пожара нет.