В Нижегородском ТЦ учебная пожарная тревога вызвала панику у покупателей

В Нижегородском торговом центре десятки человек оказались заблокированы при пожарной тревоге.

В момент тревоги люди не догадывались, что никакого возгорания не было и срабатывание оказалось ложным. Видео, снятое на подземной парковке, демонстрирует, как за дверями посетители гипермаркета в панике пытаются выбраться наружу самостоятельно. Несколько мужчин хотели взломать раздвижные ворота, но безуспешно. Антивандальная защита оказалась надежнее, чем противопожарная сигнализация. Всего из торгового центра эвакуировали полтысячи человек.