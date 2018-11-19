Военно-грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей

На ранее закрытой Военно-грузинской дороге частично восстановили движение автотранспорта. Возможность передвигаться по ней получили легковые автомобили.

Грузовики по-прежнему не могут тронуться с места, и на пункте пропуска «Верхний Ларс» скопилось около 500 фур, причем некоторые из них стоят уже на протяжении шести суток. У многих водителей кончается топливо, потому что оно уходит на обогрев машин, в которых мужчины находятся большую часть времени и спят.

МЧС организовало несколько столовых и пунктов обогрева. Но добраться до них могут не все, ведь очередь из грузовиков растянулась больше чем на 15 километров. Когда Военно-грузинская дорога откроется и для грузовиков, неясно. Снегопад в горах уже прекратился, но на расчистку завалов может уйти несколько суток.

Напомним, ранее из-за плохих погодных условий на территории Грузии временно было запрещено движение автотранспорта по Военно-грузинской дороге. Сделано этой было в целях безопасности и в соответствии с рекомендацией пограничной полиции страны.