Вооруженный мужчина попытался войти в здание правительства Камчатки

В понедельник, 19 ноября, рядом с домом правительства Камчатки появился вооруженный мужчина. У него был при себе обрез, с помощью которого злоумышленник хотел проникнуть внутрь здания.

Сообщается, что пожилой мужчина с пакетом подошел к дверям краевого правительства и попытался войти. Охранник, вовремя заметивший, что посетитель достает предмет, похожий на обрез ружья, заблокировал двери и вызвал наряд Росгвардии. Мужчину с пакетом задержали и передали полицейским.

Портал «Кам 24» передает, что задержанный доставлен в отделение для разбирательства. Выясняются его личность и мотив поступка.