В Ханое началась официальная часть визита Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с официальным визитом для проведения переговоров с руководством страны. В ходе них речь пойдет об инвестициях, промышленности, энергетике и торговле

В ходе переговоров российский премьер и его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук коснутся вопросов увеличения доли расчетов в национальных валютах, крупных совместных проектов в различных сферах. Медведев и Суан Фук обсудят проведение года России во Вьетнаме и Вьетнама в России, который начнется первого января. Событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами и к 25-летию подписания ими договора о дружбе.