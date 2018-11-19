Российские ученые доказали существование мифического северного континента

Российские ученые пришли к выводу, что древний материк Арктида, на котором римский историк Плиний Старший разместил населенную гипербореями страну Гиперборею, все же существовал. Но так давно, что ни о какой разумной жизни там и речи быть не могло.

Так, в первый раз Арктида появилась около миллиарда лет назад – тогда этот древний материк входил в состав суперконтинента Родиния. Второй раз — 250 млн лет назад — Арктида составляла часть Пангеи.

«Гипотеза о том, что Гиперборея располагалась на древней Арктиде не выдерживает критики, — цитирует «Известия» кандидата геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН Николая Матушкина.

По словам ученого, в те геологические эпохи никакой разумной жизни в Арктиде, а тем более в мифической Гиперборее, существовать не могло.