Дым из-под ковша: в Петропавловске грейдер старательно «очистил» площадь, несмотря на отсутствие снега

Жители Петропавловска-Камчатского сняли на видео работу снегоуборочного грейдера. Свою работу он выполнял на совесть. Однако, снега при этом на его пути совсем не было.

Ролик появился в социальных сетях в воскресенье, 18 ноября. На кадрах видно, как грейдер упорно скоблит ковшом по голому асфальту, невзирая на полное отсутствие снега. Очевидцы от души смеются над ответственным водителем машины, с юмором комментируя происходящие действия.

«А вы говорите, что в Петропавловске плохо дороги чистят. До асфальта трет! Просто молодец!», — слышны реплики за кадром.

Вместо снега грейдер «утюжил» бетон на площади у краевого правительства. Делал он это так тщательно, что из-под ковша шел дым.