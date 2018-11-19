Более 21 тысячи беженцев воспользовались пунктом пропуска в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Свыше 21 тысячи сирийских беженцев вернулись к местам проживания через пункт пропуска «Сальхиях», открытый в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владислав Никонов.

Ежедневно через пункт проходит около полутора тысяч человек, из которых пятая часть - это беженцы, возвращающиеся в свои дома.

Кроме того, здесь же развернут медицинский пункт, где при необходимости гражданам оказывается помощь. Кроме этого, на переходе осуществляется выдача продовольственных наборов.

Ранее пункт пропуска «Сальхиях» был открыт для благополучного возвращения граждан Сирии с восточного берега реки Евфрат, который контролируют курдские отряды самообороны.