СМИ сообщили о гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края

В Красноярске возле одного из домов по улице Декабристов найдено тело первого зампреда законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко.

«Около 07:00 (03:00 мск) утра поступило сообщение, что возле дома по улице Декабристов обнаружен труп Алексея Клешко. Предположительно, падение из окна», - приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах города.

Отметим, что в региональном МВД пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере должностным лицом с использованием своего служебного положения») в отношении чиновниц Минсоцполитики. Они подозреваются в хищении бюджетных средств, предназначенных на закупку подарков ветеранам.